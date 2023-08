Doppelpack von Wind! Wolfsburg dreht Partie in Köln

Der VfL Wolfsburg hat beim 1. FC Köln einen 2:1 (0:0)-Auswärtssieg eingefahren, der dänische Topstürmer Jonas Wind brillierte erneut und erzielte beide Treffer für die Wölfe und somit auch alle vier Saisontore. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann vor 49.500 Zuschauern in der Domstadt trotz zwischenzeitlichen Rückstands und setzt sich mit sechs Punkten in der Spitzengruppe fest.

In Köln herrschte große Vorfreude vor dem ersten Heimspiel der noch jungen Saison - auch im Dom stimmten sich Tausende euphorisierte Anhänger auf das Duell mit den Wolfsburgern und eine möglichst erfolgreiche Spielzeit ein. Nach der couragierten Leistung beim 0:1 in Dortmund veränderte Trainer Steffen Baumgart sein Team nicht, der zuletzt angeschlagene Davie Selke stürmte von Beginn an. Auch die Gäste starteten unverändert, Kapitän Maximilian Arnold saß nach seiner Erkältung zunächst auf der Bank.