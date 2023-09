60 Jahre Bundesliga: Scholz spricht von „Lagerfeuer“

Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist der Fußball „eines der letzten Lagerfeuer in unserer Gesellschaft“. Dies sagte der SPD-Politiker in seiner Rede bei der DFL-Gala zum 60. Geburtstag der Bundesliga in Berlin. Die neue Saison habe schon drei verschiedene Tabellenführer gehabt. „Das zeigt, dass die Chance besteht, dass nicht nur eine Mannschaft werden kann“, so Scholz.