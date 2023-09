Bayern mit Kantersieg gegen Bochum an die Spitze

Ein furioser FC Bayern um Rekordschütze Harry Kane hat sich für den traditionellen Wiesn-Besuch in Stimmung geschossen. Der Rekordmeister gewann gegen den überforderten VfL Bochum hochverdient mit 7:0 (4:0) und übernahm durch den Pflichtsieg gegen einen Lieblingsgegner erst einmal die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag feiern die Bayern-Stars mit ihren Familien auf dem Oktoberfest - bevor es in einen heißen Herbst geht.