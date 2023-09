Bayern-Stars bald zurück? Tuchel unsicher

Tuchel mit Lob für Goretzka und Mazraoui

Der Rekordmeister ist am kommenden Samstag bei RB Leipzig zu Gast. Sowohl Upamecano und Kim also auch de Ligt hatten beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag noch gespielt. Alle drei waren für das Pokal-Spiel in Münster ausgefallen.