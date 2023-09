Wechsel zu Union Berlin: Bonucci gibt Zweifel zu

Fußball-Europameister Leonardo Bonucci hat anfängliche Zweifel an seinem Wechsel zu Union Berlin zugegeben. „Als Union mich angerufen hat, war ich zu Anfang unsicher“, sagte der 36-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz: „Es ist eine große Veränderung in meiner Karriere und in meinem Leben.“