Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Will der FSV den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss gegen Bayer gewonnen werden. Am letzten Spieltag nahm Mainz gegen den FC Augsburg die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Leverkusen siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 4:1 und besetzt mit zehn Punkten den ersten Tabellenplatz.

Das Aufeinandertreffen des FSV mit Bayer steht unter klaren Vorzeichen. Während die Gäste in der Offensive beinahe nach Belieben treffen, haben die Hausherren in dieser Spielzeit ein handfestes Defensivproblem. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Mainz schafft es mit einem Zähler derzeit nur auf Platz 18, während Leverkusen neun Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. Leverkusen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und ein Unentschieden.