Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart, 1:3 (0:0)

Der 1. FSV Mainz 05 hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen den VfB Stuttgart.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Serhou Guirassy traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den VfB (56.). In der 67. Minute stellte der FSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Aymane Barkok und Tom Krauß auf den Platz und ersetzten Jae-sung Lee und Stefan Bell. Leandro Barreiro traf zum 1:1 zugunsten von Mainz (70.). Guirassy brachte den 1. FSV Mainz 05 per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 84. und 97. Minute vollstreckte. Letzten Endes ging Stuttgart im Duell mit dem FSV als Sieger hervor.