Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Heidenheim 1846, 4:1 (1:0)

Leverkusen erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 29.557 Zuschauern durch Victor Boniface bereits nach neun Minuten in Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt. Das 1:1 des 1. FC Heidenheim 1846 bejubelte Eren Dinkçi (58.). Durch einen Rechtsschuss von Jonas Hofmann gelang Bayer 04 Leverkusen das Führungstor. Wenig später kamen Amine Adli und Robert Andrich per Doppelwechsel für Florian Wirtz und Exequiel Palacios auf Seiten von Bayer ins Match (71.). Per Elfmeter erhöhte Boniface in der 75. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 3:1 für Leverkusen. Heidenheim stellte in der 82. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marvin Pieringer, Kevin Sessa und Denis Thomalla für Tim Kleindienst, Dinkçi und Jan-Niklas Beste auf den Platz. In der 83. Minute legte Adli mit dem linken Fuß zum 4:1 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen nach. Am Ende behielt Bayer gegen den 1. FC Heidenheim 1846 die Oberhand.