Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – SV Darmstadt 98, 5:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Victor Boniface vor 29.653 Zuschauern zum 1:0 für Leverkusen. Die passende Antwort hatte Oscar Vilhelmsson parat, als er in der 25. Minute zum Ausgleich traf. Nach nur 26 Minuten verließ Fabian Nürnberger vom SV Darmstadt 98 das Feld, Emir Karic kam in die Partie. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Exequiel Palacios traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Bayer 04 Leverkusen (49.). In der 58. Minute stellte Darmstadt personell um: Per Doppelwechsel kamen Tim Skarke und Filip Stojilković auf den Platz und ersetzten Vilhelmsson und Thomas Isherwood. Mit dem linken Fuß baute Boniface den Vorsprung von Bayer in der 61. Minute aus. In der 67. Minute legte Hofmann mit dem rechten Fuß zum 4:1 zugunsten des Gastgebers nach. Mit dem linken Fuß besorgte Adam Hložek in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den Spitzenreiter (83.). Letztlich feierte Leverkusen gegen den SV Darmstadt 98 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.