Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München, 1:2 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen den FC Bayern München.

54.042 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Borussia schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Ko Itakura zum 1:0. Die Pausenführung von Gladbach fiel knapp aus. Mit einem Wechsel – Konrad Laimer kam für Noussair Mazraoui – startete der FCB in Durchgang zwei. Das 1:1 der Gäste stellte Leroy Sané sicher (58.). In der 69. Minute stellten die Bayern personell um: Per Doppelwechsel kamen Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting auf den Platz und ersetzten Kingsley Coman und Thomas Müller. Beim FC Bayern München kam Mathys Tel für Leon Goretzka ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Zum Mann des Spiels avancierte Tel, der für den FCB in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Mit dem Ende der Spielzeit strichen die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach die volle Ausbeute ein.

Den Blick aufs Klassement wird man bei der Borussia – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Gladbach abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 15. Rang.

Die drei Punkte brachten für den FC Bayern München keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.