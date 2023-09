Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig, 0:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Wenig später kamen Nathan N'Goumou und Alassane Pléa per Doppelwechsel für Franck Honorat und Jordan Siebatcheu auf Seiten der Borussia ins Match (64.). Leipzig stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Christoph Baumgartner, Yussuf Poulsen und Timo Werner für Fabio Carvalho, Loïs Openda und Benjamin Šeško auf den Platz. Werner sicherte dem Gast vor 50.122 Zuschauern in der 75. Minute das erste Tor. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen RB Leipzig und Gladbach aus.