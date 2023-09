Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln, 1:1 (0:1)

Durch einen Elfmeter von Florian Kainz gelang dem FC das Führungstor. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. In Durchgang zwei lief Jens Hauge anstelle von Philipp Max für die Eintracht auf. In der 58. Minute stellte Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Faride Alidou und Mathias Olesen auf den Platz und ersetzten Linton Maina und Luca Waldschmidt. Niels Nkounkou, der von der Bank für Éric Dina-Ebimbe kam, sollte für neue Impulse bei Frankfurt sorgen (73.). Nkounkou stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 1:1 für die Gastgeber her (87.). Letztlich gingen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln mit jeweils einem Punkt auseinander.