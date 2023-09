Bundesliga: Böse Klatsche für Streich - Freiburg geht in Stuttgart unter

Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den SC Freiburg mit 5:0 (3:0) düpiert. Enorm konterstarke Stuttgarter ließen der Mannschaft von Christian Streich keine Chance. Chris Führich (8., 62.) und Serhou Guirassy (17., 19.) überzeugten mit einem Doppelpack, den Schlusspunkt setzte Enzo Millot (75.).

Die Freiburger kamen zwar besser ins Spiel und durch Michael Gregoritsch früh zu einem Lattentreffer (3.), fortan trat offensiv jedoch nur der VfB Stuttgart in Erscheinung. Chris Führich brachte die Schwaben nach einem Konter mit einem sehenswerten Schuss ins untere rechte Eck in Führung, der Mittelfeldspieler erzielte auch das 4:0, er veredelte erneut einen Konter mit einer beeindruckenden Solo-Aktion.

Mann des Spiels war aber Serhou Guirassy, mit seinem Doppelpack in nur 136 Sekunden stellte der 27-Jährige die Weichen früh auf Sieg und brachte auch fortan die Freiburger Hintermannschaft immer wieder an den Rande der Verzweiflung. Mit seiner Schnelligkeit wurde beinahe jeder Konter gefährlich, er kam immer wieder in aussichtsreicher Position zum Abschluss und war für die Freiburger heute einfach nicht zu verteidigen.