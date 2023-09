Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr)

Will der FC den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss bei Werder gewonnen werden. Die dritte Saisonniederlage kassierte Bremen am letzten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Am vergangenen Spieltag verlor Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein.