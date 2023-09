Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05, 4:0 (1:0)

Der 1. FSV Mainz 05 hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:4 gegen den SV Werder Bremen.

Marvin Ducksch verwandelte vor 41.000 Zuschauern einen Elfmeter nach drei Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für Werder. Nach nur 23 Minuten verließ Marvin Ducksch von den Gastgebern das Feld, Nick Woltemade kam in die Partie. Ein Tor mehr für Bremen machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In Durchgang zwei lief Stefan Bell anstelle von Andreas Hanche-Olsen für den FSV auf. Jens Stage versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Werder Bremen (53.). Mainz stellte in der 67. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marco Richter, Tom Krauß und Nelson Weiper für Jae-sung Lee, Phillipp Mwene und Brajan Gruda auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahm Werder in der 76. Minute vor. Stage, Christian Groß und Dawid Kownacki verließen das Feld für Leonardo Bittencourt, Senne Lynen und Justin Njinmah. In der 82. Minute legte Bittencourt mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten von Bremen nach. Mit dem rechten Fuß baute Njinmah den Vorsprung des SV Werder Bremen in der 83. Minute aus. Letztlich feierte Werder gegen den 1. FSV Mainz 05 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Bremen verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Für Werder steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den FSV wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 16. Rang steht.