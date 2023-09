Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg, 3:1 (1:1)

Tiago Tomás brachte die TSG in der 36. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der VfL schaffte es nicht, das Ergebnis bis zum Halbzeitpfiff zu halten. In der Nachspielzeit traf John Anthony Brooks zum Ausgleich für Hoffenheim (47.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Maximilian Beier traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für die TSG 1899 Hoffenheim (60.). Gleich drei Wechsel nahm Wolfsburg in der 68. Minute vor. Joakim Mæhle, Tiago Tomás und Lovro Majer verließen das Feld für Ridle Baku, Kevin Paredes und Amin Sarr. Der Treffer von Robert Skov ließ nach 74 Minuten die 17.500 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der TSG. Am Schluss fuhr Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.