Bundesliga: VfB Stuttgart – SV Darmstadt 98 (Freitag, 20:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden vier Partien steht Darmstadt am Freitag im Spiel gegen Stuttgart mächtig unter Druck. Letzte Woche gewann der VfB gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1. Somit belegt der VfB Stuttgart mit sechs Punkten den dritten Tabellenplatz. Gegen Borussia Mönchengladbach war für den SV Darmstadt 98 im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.

Die Stärke von Stuttgart liegt in der Offensive – mit insgesamt elf erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Darmstadt ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.