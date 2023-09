Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr)

Will der VfL den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss gegen die Borussia gewonnen werden. Beim FC Bayern München gab es für Bochum am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:7-Niederlage. Am letzten Spieltag nahm Gladbach gegen RB Leipzig die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin.