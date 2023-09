BVB: Terzic "überlebt den Winter nicht!" Düstere Prognose von Basler

Basler: „Terzic überlebt den Winter nicht“

In der neuen Folge seines Podcasts „Basler ballert“ sagte der SPORT1 -Experte über die aktuelle Trainersituation beim Vizemeister: „Ich weiß nicht, ob er der große Heilsbringer für Borussia Dortmund sein wird. Dortmund sollte schnellstmöglich mit Nagelsmann telefonieren und reden, nicht, dass der auch noch weg ist, weil dann muss man an Terzic festhalten. Dann sehe ich auch keinen anderen Trainer, der nach Dortmund passen würde.“

Basler fügte an: „Ich glaube, dass er jetzt schon ein Problem kriegt. Wenn er nicht in die Spur kommt, wird man im Winter reagieren müssen in Dortmund. Das kannst du nicht zulassen, dass du nächstes Jahr vielleicht nicht in der Champions League spielst. Das wäre fatal für Borussia Dortmund.“