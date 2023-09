Dortmund: Trotz Tor-Gala bei der U21 - Moukoko chancenlos beim BVB?

Nach seiner erneuten Tor-Gala musste Youssoufa Moukoko als Fotomodell herhalten. Teamkollege Bright Arrey-Mbi knipste den Mann des Abends in den Stadion-Katakomben von Pristina unentwegt, Moukoko blieb geduldig und setzte sein breitestes Lächeln auf. „Die Bilder werde ich als Erinnerung behalten“, sagte der 18-Jährige nach dem 3:0 (0:0) der deutschen U21 gegen Kosovo zum Start in die EM-Qualifikation.

Fotos vom lachenden Moukoko gab es zuletzt nicht mehr so häufig wie einst, bei Borussia Dortmund kam der Teenager als Joker bislang nur auf 41 Minuten Spielzeit. Wie gut, dass es die U21 gibt: Nach dem Doppelpack in Pristina (74./78.) steht der Stürmer bei acht Toren in acht Spielen für das DFB-Team - ein Schnitt, der stark an Gerd Müller erinnert.