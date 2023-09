Fritz nennt Details zu Füllkrug-Deal: "Hat einiges an Nerven gekostet"

„Das war eine riesige Herausforderung und hat einiges an Nerven gekostet“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball, bei transfermarkt.de : „Ich denke jedoch, dass uns eine sehr gute Lösung gelungen ist.“

Borre-Deal war erst ausgeschlossen

"Wir hatten mit Niclas und seiner Agentur einen wirklich guten Austausch. Alle Beteiligten wussten, wie die Situation ist. Das BVB-Angebot war für alle Seiten letztlich so interessant und lukrativ, dass wir uns sehr kurzfristig an einen Tisch gesetzt haben", sagte Fritz: "Bei Rafa war es so, dass er 24 Stunden zuvor für uns noch gar nicht erreichbar war, weil Frankfurt sagte, dass eine Ausleihe für sie nicht infrage kommt. Und wir hatten ehrlicherweise nicht die wirtschaftlichen Mittel, um ihn zu kaufen."