Julian Nagelsmann: Was flüsterte FC-Bayern-Präsident Hainer ihm hier zu?

Beim Bundesliga-Topspiel des FC Bayern München bei RB Leipzig am Samstag (2:2) beobachtete Julian Nagelsmann in seiner neuer Funktion als Bundestrainer erstmals ein Spiel seiner beiden früheren Klubs und traf dabei auch auf seine früheren Vorgesetzten.

Julian Nagelsmann vom FC Bayern freundlich empfangen

Schon im Vorfeld des Spiels hatte Hainer warme Worte an Nagelsmann gerichtet. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hielt er fest: „Ich traue ihm zu, dass er eine Aufbruchsstimmung erzeugen kann. Das ist das, was der DFB jetzt braucht, was wir im deutschen Fußball brauchen.“