Leverkusen schießt sich an die Spitze, VfB schlägt Freiburg

Bayer Leverkusen hat dank des nächsten Doppelpacks von Neuzugang Victor Boniface auch das dritte Saisonspiel gewonnen und sich vorläufig an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 siegte das Team von Trainer Xabi Alonso mit 5:1 (1:1). Die Lilien stehen weiter ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende.

Boniface (21./61.), der schon in der Vorwoche beim 3:0 in Mönchengladbach doppelt getroffen hatte, sowie Exequiel Palacios (49.), Nationalspieler Jonas Hofmann (67.) und Adam Hlozek (83.) sorgten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena für die Tore des Favoriten.