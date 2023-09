Mario Basler kritisiert die Transfers des FC Bayern: "Das war ein bisschen gaudimäßig"

Fulhams Joao Pahinha sollte beim FC Bayern München der Sechser werden, den sich Thomas Tuchel gewünscht hatte. Und Nationalspieler Armel Bella-Kotchap war ein Kandidat, der den Abgang von Benjamin Pavard auffangen sollte. Am Deadline Day wurde aus beiden Transfers jedoch nichts!

In seinem Podcast Basler ballert äußerte sich nun Ex-Nationalspieler Mario Basler zu den gescheiterten Deals - und reagierte fast schon hämisch: „Das war schon so ein bisschen gaudimäßig. Alles um Palhinha war schon eine sehr komische Geschichte. Es war ein bisschen zum Lachen, was da passiert ist.“