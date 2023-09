Matarazzo will Hype um Beier nicht befeuern

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hält nichts davon, seinen Jungstar Maximilian Beier in die Nationalmannschaft hochzujubeln. "Maxi braucht in der Richtung keine Schlagzeilen mehr", sagte der 45-Jährige am Donnerstag mit Blick auf den 20 Jahre alten Stürmer. Er habe noch nicht mit dem neuen Bundestrainer und früheren TSG-Coach Julian Nagelsmann über Beier gesprochen, betonte Matarazzo.