Müller: Der Kane-Deal ist auch eine Ansage an die Bayern-Stars

„Harry spielt wie ich auch sehr gerne und sehr gut Golf. Daher haben wir schon die erste gemeinsame Runde gedreht. In guter bayerischer Manier habe ich ihm natürlich gleich mal auf den ersten beiden Bahnen gezeigt, wo hier der Hase läuft. Zwei Birdies von meiner Seite... welcome Harry“, schrieb Müller in seinem Newsletter und versah den Satz mit einem Zwinker-Smiley.