RB Leipzig vor Gladbach-Duell: Rose warnt vor Gladbach

Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erwartet in Borussia Mönchengladbach einen hochmotivierten Gegner.

Nach dem 3:3 bei Aufsteiger Darmstadt 98 werde für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane vor eigenem Publikum wahrscheinlich „das Thema Rehabilitation erste Halbzeit“ eine „große Rolle spielen“, sagte der RB-Coach vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr).

"Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Jungs heiß sind, dass sie anlaufen werden, dass sie alles probieren und Signale aussenden werden", warnte Rose: "Das müssen wir auch annehmen." Gladbach hatte in Darmstadt am vergangenen Spieltag 0:3 zur Halbzeit zurückgelegen, am Ende jedoch noch einen Punkt gerettet.