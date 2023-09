Rückkehr gegen FC Bayern! Wird Stanisic für Bayer Leverkusen zum X-Faktor?

Sein Wechsel sorgte bei vielen Bayern-Fans für Verwunderung. Der deutsche Rekordmeister entschied sich in der abgelaufenen Transferperiode, Verteidiger Josip Stanisic an Ligakonkurrent Bayer Leverkusen auszuleihen - und das, obwohl auch schon zum damaligen Zeitpunkt ein Abgang von Benjamin Pavard im Raum stand.

Selbst für den Kroaten kam der Leih-Deal überraschend : „Ein bisschen verwundert war ich schon“, sagte der Nationalspieler bei seiner Vorstellung in Leverkusen. Es sei für ihn aber die „richtige Entscheidung“ gewesen: „Mir wurde in München klar kommuniziert, dass eine Leihe Sinn macht, um mich weiterzuentwickeln.“

Bereits am Freitag kehrt Stanisic nun wieder nach München zurück, wenn Leverkusen zum Bundesliga-Topspiel in die Allianz Arena reist (Freitag ab 20:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

In den bisherigen Saisonspielen zählte der Kroate noch nicht zum Stammpersonal von Bayer-Coach Xabi Alonso (zehn Minuten in Mönchengladbach, 19 Minuten gegen Darmstadt), auch in München wird sich daran höchstwahrscheinlich nicht viel ändern.