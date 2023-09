Serie beendet! TSG bezwingt Wolfsburg

Zweiter Sieg in Serie - die TSG Hoffenheim kommt immer besser in die noch junge Bundesliga -Saison. Im Duell mit dem VfL Wolfsburg gewinnt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdient mit 3:1 (1:1).

Zum Matchwinner wurde dabei Robert Skov. Der Däne kam in der 59. Minute für Marius Bülter und bereitet kaum eine Minute später das 2:1 von Maximilian Beier vor.

In der 74. Minute beendete er dann selbst seine Torflaute. Von der Strafraumkante schoss er den Ball in den rechten Winkel und durfte sich über seinem ersten Bundesliga-Treffer in diesem Jahr freuen.