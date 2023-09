Sieg gegen den Ex: Weghorst fand es nicht "extra-geil"

Wout Weghorst grinste schelmisch. „Nein, das ist nicht extra-geil“, antwortete der Neuzugang der TSG Hoffenheim auf die obligatorische Frage nach dem besonderen Sieg gegen den Ex: „Es war einfach nur schön, bekannte Gesichter wiederzusehen.“

Für die Profis des VfL Wolfsburg war das Wiedersehen mit ihrem einstigen Stürmer, der zwischendurch in die englische Premiere League abgewandert war, am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga allerdings weniger schön. Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge kassierten die Niedersachsen beim 1:3 (1:1) die erste Niederlage der noch jungen Saison - und verspielten dabei eine Führung.