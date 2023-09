Svensson sieht noch keine Gefahr: "Auf dem richtigen Weg"

Trainer Bo Svensson sieht die Situation beim Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 trotz des schlechten Saisonstarts noch nicht als brenzlig an. „Gefährlich ist es nur, wenn wir nicht zusammenbleiben. Gefährlich ist es nur, wenn die Energie im Training nicht mehr da ist und die Gruppe nicht das umsetzt, was uns ausmachen soll“, sagte der Däne am Donnerstag: „Aber so, wie ich die Gruppe erlebt habe, sind wir auf dem richtigen Weg.“