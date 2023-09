BVB-Fehlstart? Füllkrug ohne Sorgen - "Für mich ist das keine Krise"

Neuzugang Niclas Füllkrug bleibt trotz des Fehlstarts von Vizemeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga gelassen.

„Für mich ist das keine Krise“, sagte der Torjäger nach seiner Ankunft bei der Nationalmannschaft in Wolfsburg und fügte an: „Es ist unheimlich viel Qualität da. Deswegen bin ich gar nicht so skeptisch.“