Kommt Palhinha jetzt im Winter, Herr Tuchel?

Palhinha hatte am Freitag bereits den Medizincheck in München absolviert, erhielt dann aber doch keine Freigabe vom FC Fulham.

Er habe „ein bisschen ungläubig“ reagiert, sagte Tuchel: „Der Spieler war ja schon bei uns, er war schon in der Röhre. Ich glaube zu wissen, was uns der Spieler gegeben hätte, welchen Push er uns gegeben hätte. Das ist super super schade.“

Tuchel: Jetzt müssen wir Glück haben

„Wir haben drei Sechser, und mit denen spielen wir. Ich bin überzeugt, dass Joao im Rücken sehr viel Torgefahr und Kreativität freigesetzt hätte. Es hätte das ganze Potenzial noch einmal freigelegt. Joao hätte uns etwas gegeben, was wir so nicht haben, auch mit seiner Körpergröße bei Standards. Aber, okay, es ist so, wie es ist. Wir sind jetzt durch bis Winter.“