"Wahnsinnige Topliga": DFL-Bosse mit Entwicklung zufrieden

Die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel haben auf der Gala zum 60. Geburtstag der Fußball-Bundesliga die Attraktivität ihres Produkts in den höchsten Tönen gelobt und zu einem Weiter-so aufgerufen. Die Liga sei "aktuell per se eine wahnsinnige Topliga", sagte Lenz am Mittwochabend in Berlin: "Wir sind sportlich eine höchst attraktive Liga, wirtschaftlich unter den Top zwei, drei in Europa und haben sehr gute Medienreichweiten."