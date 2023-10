Aufsteiger Darmstadt macht 1,22 Millionen Euro Verlust

Darmstadt 98 hat in seiner Aufstiegssaison 2022/23 einen Verlust von 1,22 Millionen Euro nach Steuern gemacht. „Der Verlust hängt tatsächlich mit dem Aufstieg zusammen“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch am Montag auf der Mitgliederversammlung der Lilien: „Ein Aufstieg ist ein großer Erfolg, entsprechend werden Prämien gezahlt. Ohne Aufstieg hätten wir einen Gewinn verzeichnet, aber so ist es mir deutlich lieber.“