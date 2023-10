Baumgart hadert: "Nicht das, wofür wir stehen"

Steffen Baumgart war "extrem enttäuscht". Nachdem er mit dem 1. FC Köln mit 0:6 (0:4) bei RB Leipzig untergegangen war, haderte der Trainer mit der Art und Weise der bitteren Niederlage. Zu den Fehlern brauche er gar nichts zu sagen, "aber Körpersprache und in so einer Situation so den Kopf hängen zu lassen, ist nicht das, was ich erwarte", erklärte Baumgart.