Bayern-Boss Dreesen verteidigt umstrittene Partnerschaft! Afrika "Kontinent der Chancen"

„Man sollte Respekt haben, nicht nur aus einer deutschen, einer europäischen Brille alles zu beurteilen, sondern aus einem Land heraus, in dem ganz andere historische Möglichkeiten da waren“, betonte Dreesen in der BR -Sendung Blickpunkt Sport und wies auf die wirtschaftlich wie historischen Umstände Ruandas hin.

„Ruanda hat keinen Zugang zum Meer, Ruanda hat keine größeren Industrien, Ruanda hat bis heute an dem Genozid zu tragen, der vor fast 30 Jahren stattgefunden hat“, erklärte der Vorstandschef. Dennoch sei Ruanda heute „eines der stabilsten Länder in Afrika“.

Dreesen über Kritik: Ruanda noch nicht so weit, „wie wir uns das wünschen“

Indirekt gab Dreesen jedoch zu, dass die Kritik an Ruanda nicht vollumfänglich ungerechtfertigt ist. „Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass womöglich in diesem Fall beispielsweise Dinge noch nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden“, so der Bayern-Boss.