Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 17:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim 1846 auf den FCA. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Jüngst brachte der SV Darmstadt 98 Augsburg die vierte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei.

Vom Glück verfolgt war der FC Augsburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Diese Begegnung lässt auf Tore hoffen, auch wenn beide Mannschaften vor allem durch Gegentreffer auffallen. So griff der FCA bisher 17-mal ins eigene Netz. Dagegen hatte der 1. FC Heidenheim 1846 bisher 15-mal das Nachsehen in dieser Saison. Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Heidenheim belegt mit sieben Punkten den zehnten Platz. Augsburg liegt aber mit nur zwei Punkten weniger auf Platz 15 knapp dahinter und kann mit einem Sieg am 1. FC Heidenheim 1846 vorbeiziehen.