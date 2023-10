Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Mit Stuttgart spielt Union am Samstag gegen ein formstarkes Team. Ist die Heimmannschaft auf die Überflieger vorbereitet? Der 1. FC Union Berlin zog gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag mit 2:4 den Kürzeren. Der VfB Stuttgart gewann das letzte Spiel souverän mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg und muss sich deshalb nicht verstecken.

Die Heimbilanz von Union ist ausbaufähig. Aus drei Heimspielen wurden nur drei Punkte geholt. In dieser Saison sammelte Union bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Die Angriffsreihe des VfB lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 22 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich Stuttgart bisher geschlagen.

Ins Straucheln könnte die Defensive des 1. FC Union Berlin geraten. Die Offensive des VfB Stuttgart trifft im Schnitt mehr als dreimal pro Match. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Union schafft es mit sechs Zählern derzeit nur auf Platz 13, während der VfB zwölf Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Bei Stuttgart sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Fünfmal in den letzten fünf Spielen verließ der VfB Stuttgart das Feld als Sieger, während der 1. FC Union Berlin in dieser Zeit sieglos blieb.