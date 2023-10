Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr)

Der FSV hat mit 19 Gegentreffern so viele Tore hinnehmen müssen wie sonst keiner in der Bundesliga. Ausgerechnet jetzt kommt mit dem FC Bayern München ein Gegner, der zu den stärksten Offensivteams der Liga gehört. Körperlos agierte der 1. FSV Mainz 05 in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der FCB davon beeindrucken lässt? Bei den Bayern sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ der FC Bayern München das Feld als Sieger, während der FSV in dieser Zeit sieglos blieb.