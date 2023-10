Bundesliga-Barometer: Fans sind bei der Diskussion um Boateng gespalten

Wird Boateng ungerecht behandelt?

Die Frage, bei der die Bundesliga -Fans sich am wenigsten einigen konnten, ist: „Wird Boateng wegen dem schwebenden Gerichtsverfahren ungerecht beurteilt?“ 40,7 % antworteten auf diese Frage mit „Ja“, 33,5 % der Fans halten mit „Nein“ dagegen. Durchschnittlich jeder Vierte (25,8%) blieb bei dieser Frage unentschlossen, was die Unsicherheit der Fans deutlich macht.

Wie soll es für Boateng weitergehen?

In den letzten Tagen hatten italienische Medien berichtet, dass die AS Rom aufgrund von Personalmangel in der Defensive Interesse an dem Innenverteidiger habe. Boateng selbst hatte verkündet, dass er gerne bei einem Verein im Ausland spielen würde.