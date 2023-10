Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (3-0-0) dürfte Bayer 04 Leverkusen selbstbewusst antreten. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Heimmannschaft stets gesorgt, mehr Tore als Bayer (20) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Bayer weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.