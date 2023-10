Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Sport-Club Freiburg, 2:1 (1:0)

Florian Wirtz traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft (36.). Der Ligaprimus nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Jonas Hofmann beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Leverkusen über die Linie (60.). In der 67. Minute stellte der SC personell um: Per Doppelwechsel kamen Michael Gregoritsch und Manuel Gulde auf den Platz und ersetzten Maximilian Eggestein und Philipp Lienhart. Gulde versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz von Bayer 04 Leverkusen. Gleich drei Wechsel nahm Bayer in der 90. Minute vor. Álex Grimaldo, Wirtz und Victor Boniface verließen das Feld für Piero Hincapié, Adam Hložek und Patrik Schick. Am Ende behielt Leverkusen gegen Freiburg die Oberhand.