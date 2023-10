Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin, 4:2 (1:2)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Niclas Füllkrug Dortmund vor 81.365 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Robin Gosens den Ausgleichstreffer für Union. Alex Král musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Lucas Tousart weiter. Leonardo Bonucci verwandelte in der 31. Minute einen Elfmeter und brachte dem 1. FC Union Berlin die 2:1-Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gäste bestehen. Zum Seitenwechsel ersetzte Julian Brandt von Borussia Dortmund seinen Teamkameraden Jamie Bynoe-Gittens. Für das zweite Tor des BVB war Nico Schlotterbeck verantwortlich, der in der 49. Minute das 2:2 besorgte. Brandt traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Dortmund (54.). Gleich drei Wechsel nahm Union in der 68. Minute vor. Kevin Behrens, Christopher Trimmel und Sheraldo Becker verließen das Feld für David Fofana, Jérôme Roussillon und Kevin Volland. Mit dem rechten Fuß besorgte Julian Ryerson in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Borussia Dortmund (71.). Am Ende stand der BVB als Sieger da und behielt mit dem 4:2 die drei Punkte verdient zu Hause.