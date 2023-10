Bundesliga: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr)

Der BVB will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen Werder ausbauen. Dortmund siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 4:2 und liegt mit 17 Punkten weit oben in der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.