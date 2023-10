Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05, 2:2 (1:1)

51.529 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Gladbach schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Florian Neuhaus zum 1:0. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Brajan Gruda den Ausgleich (24.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Gleich drei Wechsel nahm Borussia Mönchengladbach in der 64. Minute vor. Jordan Siebatcheu, Neuhaus und Alassane Pléa verließen das Feld für Tomáš Čvančara, Manu Koné und Nathan N'Goumou. In der 70. Minute stellte Mainz personell um: Per Doppelwechsel kamen Aymane Barkok und Anwar El Ghazi auf den Platz und ersetzten Jae-sung Lee und Gruda. Barkok traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für die Gäste (75.). Joe Scally, der von der Bank für Luca Netz kam, sollte für neue Impulse bei der Borussia sorgen (79.). Scally, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen Gladbach und der 1. FSV Mainz 05 mit jeweils einem Punkt auseinander.