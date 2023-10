Bundesliga: Erneute Sorgen um Bayern-Stürmer!

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern reißen auch in der Länderspielpause nicht ab. Während die deutschen Nationalspieler des Rekordmeisters in den USA weilen müssen einige auf ihre Länderspielreisen verzichten – oder sie gar abbrechen.

So teilte der kamerunische Fußballverband am Dienstag per Facebook-Post mit, dass die Nationalmannschaft kurzerhand ohne ihren Top-Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting auskommen muss. Er fiele „in letzter Minute“ für die Länderspiele gegen den Senegal und Russland aus.