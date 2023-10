Bundesliga: FC Bayern München – Sport-Club Freiburg, 3:0 (2:0)

Kingsley Coman brachte den Sport-Club Freiburg in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 25. Minute legte Leroy Sané mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten der Bayern nach. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Beim SC kam zu Beginn der zweiten Hälfte Maximilian Philipp für Merlin Röhl in die Partie. In der 68. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Junior Adamu und Noah Weißhaupt auf den Platz und ersetzten Lucas Höler und Ritsu Dōan. Das 3:0 des FC Bayern München stellte Coman per Linksschuss sicher. In der 85. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Letztlich fuhr der FCB einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.