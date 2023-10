Bundesliga: FC Bayern München – SV Darmstadt 98 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCB will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den SV Darmstadt 98 punkten. Letzte Woche gewann der FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 3:1. Somit belegen die Bayern mit 20 Punkten den dritten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag nahm Darmstadt gegen RB Leipzig die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.