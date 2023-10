Bundesliga: Hainer spricht über Neuer-Comeback! "...dann muss der Torwart gut sein"

Dass der seit 2012 in München aktive Nationaltorhüter beim FC Bayern wieder zwischen den Pfosten stehen kann, freut auch Vereinspräsident Herbert Hainer, wie dieser auf SPORT1 -Nachfrage bei einer Veranstaltung im Circus Roncalli am Montagnachmittag klarstellte: “Das tut uns natürlich gut, dass er wieder hinten drinsteht.”

DFB-Pokal: Neuer auch gegen Saarbrücken im Tor?

Neuer selbst vermeldete nach seinem Comeback bei Sky: “Ich war positiv aufgeregt. Nicht so, dass ich jetzt nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was hier draußen passiert.”